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Общество20 декабря 2021 15:27

В Уфе перекроют для проезда улицу возле популярного торгового центра

Речь идет об участке улицы Маршала Жукова напротив ТЦ «Простор»
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В уфимском микрорайоне Сипайлово временно перекроют улицу Маршала Жукова. Как уточнили в городской администрации, речь идет об участке возле торгового центра «Простор» - там на нескольких полосах ограничат движение транспорта. Ограничение вводится до 24 декабря и связано с прокладкой ливневой канализации для парка «Кашкадан».

В мэрии обратились к уфимцам и гостям города с извинениями за доставленные неудобства, а также порекомендовали заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что ранее в уфимском Затоне закрыли часть проезда от улицы Летчиков до школы №128. Это связано с проводкой коммуникаций для новой поликлиники. Земляные работы будут длиться до февраля.