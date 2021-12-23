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Сегодня, 23 декабря, в Башкирии завершились поиски 38-летнего музыканта из Учалов Ильнура Калямова. Мужчину, пропавшего почти месяц назад, 25 ноября, нашли живым и невредимым. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Где именно все это время находился певец, активисты не уточнили.

Калямова искали родственники, друзья, волонтеры и полиция. Они обзванивали всех его знакомых, организовывали поиски в деревне Уразово, где последний раз видели пропавшего, а также в окрестных лесах, но ни единой зацепки им обнаружить не удавалось.

В беседе с «КП-Уфа» брат Ильнура Ильгизар рассказал, что сейчас тот находится в Уфе. Мужчина добавил, что его родственник был вынужден скрываться: «У него не было возможности выйти на связь. Решил временно отдохнуть от окружения, поменять обстановку. У него были серьезные мотивы. Там история очень непростая. Его подтолкнули на такой шаг, не оставили выбора, и ему пришлось месяц скрываться. Он не пьянствовал, не был в притонах – ничего такого. Просто ждал, пока сменятся обстоятельства, а потом вышел на связь. Я с ним поговорил, и он мне назвал причину своего поступка. Возможно, позже обо всем расскажу. Главное, что живой-здоровый», - поделился Ильгизар.