«Поедем осматривать лес»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшего музыканта

Перед пропажей музыкант вел себя как обычно. Фото: соцсети

В Башкирии продолжают поиски 38-летнего певца и музыканта из Учалов Ильнура Калямова. Напомним, он исчез еще 25 ноября, и с тех пор больше не выходил на связь. Ильнура Калямова ищут его родственники, друзья, волонтеры и полиция, но пока не единой зацепки, где может находиться музыкант, нет.

- Мы уже не знаем, что и думать. Ильнура нет нигде – мы обзвонили, переспрашивали всех, кого можно. Никаких следов нет. Вот на днях поедем в деревню, будем лес еще раз осматривать, все окрестности, - говорит родной брат пропавшего.

По словам близких, перед пропажей Ильнур вел себя как обычно – ни о чем не переживал, не заботился, алкоголь не употреблял. У пропавшего осталась жена, с которой он хоть в разводе, но в дружеских отношениях, а также 14-летний сын, который очень переживает за папу.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Ильнур Калямов, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 102.