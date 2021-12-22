Геопарку «Янган-Тау» в Башкирии присвоили статус ЮНЕСКО

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 22 декабря, сообщил, что на собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО министр иностранных дел Сергей Лавров вручил сертификат о присвоении геопарку «Янган-Тау» статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО.

– Это действительно большое достижение для нас, но мы уже идем дальше. Продолжим развивать инфраструктуру геопарка «Янган-Тау». В ближайшие два года в память о нашем национальном герое Салавате Юлаеве построим здесь геологический музейный комплекс «Мечетлино» и историко-культурный комплекс «Земля Салавата» - «Салауат Ере», – поделился планами руководитель региона.

По его словам, следующим в очереди на присвоение статуса стоит геопарк «Торатау». Далее планируется подать заявку на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО башкирские шиханы Юрактау, Торатау и Куштау. Подготовлена также заявка для Каповой пещеры (Шульган-Таш).