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В Уфе, начиная с сегодняшнего дня, возобновляет работу популярный автобусный маршрут №298. Об «КП-Уфа» сообщила председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков столицы Наталья Тептерева.

Как рассказала Тептерева, уфимский частный перевозчик Виктор Искалин получил маршрутные карты на данный рейс. Осуществляться работа на нем должна начаться уже сегодня, на линию должны выйти 40 машин.

Напомним, маршрутки рейса №298 были недоступны уфимцам с 23 ноября. Перевозки осуществлялись из северной части города в южную, курсируя между уфимским ДОКом и торговым центром «Мега». Взамен него работал маршрут №226, который обслуживает «Башавтотранс».