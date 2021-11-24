В Уфе прекратил работу автобусный маршрут №298

По маршруту прекратившего работу 298-го автобуса будет ездить 226-й

В Уфе со вчерашнего дня, 23 ноября, перестал работать автобусный маршрут №298. Он ездил из северной части города в южную, курсируя между уфимским ДОКом и торговым центром «Мега». Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии отметили, что взамен 298-го будет работать маршрут №226, который обслуживает госперевозчик «Башавтотранс». Сейчас он дублируют схему движения ликвидированного рейса.

На 226-м маршруте количество автобусов увеличено до 55 единиц. Во время поездки на нем действует тариф одного часа при использовании транспортной карты «Алга» – он дает возможность в течение одного часа совершить бесплатную пересадку между автобусами «Башавтотранса».