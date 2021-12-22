МВД Башкирии завело уголовное дело против водителя, по вине которого в ДТП погибли две молодые мамы

Девушек успели госпитализировать, но врачи оказались бессильны // фото: ГИБДД РБ / соцсети

МВД Башкирии возбудило уголовное дело против 19-летнего жителя города Октябрьского, по вине которого в дорожной аварии погибли две молодые матери. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух лиц и сопряженное с оставлением места происшествия.

Инцидент произошел в прошлую субботу, 18 декабря, в городе Октябрьском. Водитель ВАЗ-2115 не избрал безопасную скорость и столкнулся с попутной ВАЗ-2112, после чего та выехала на встречку, врезалась там в «Ладу Гранта» и вылетела в кювет. Обвиняемый – 19-летний парень, сидевший за рулем «пятнадцатой» – скрылся с места происшествия. Его нашли и задержали сотрудники ГИБДД.

ВАЗ-2112 управляла 22-летняя девушка, на пассажирском сиденье находилась ее 19-летняя подруга. Их с тяжелыми травмами успели госпитализировать, однако врачи оказались бессильны – пострадавшие скончались на больничной койке. Позже стало известно, что у девушек остались маленькие дети, которым не исполнилось и года.

Виновника ДТП тем временем заключили стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.