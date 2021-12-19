Одна погибла на глазах у мужа: в Башкирии страшная авария забрала жизни двух молодых мам

У обоих погибших остались совсем маленькие дети. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне в городе Октябрьском. Напомним, там в пятом часу вечера на улице Космонавтов лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 И «Лада Калина». Позже в региональном ГИБДД уточнили, что в ДТП участвовала еще одна машина. Отечественная «пятнашка» сначала столкнулась с «двенадцатой», из-за чего ту выбросило на встречную полосу, где уже она врезалась в «Калину», а после вылетела в кювет и перевернулась. Виновник аварии поспешил скрыться с места происшествия, но сотрудникам дорожной полиции быстро удалось вычислить его личность и задержать. Им оказался 19-летний парень – сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

В результате столкновения серьезно пострадал 71-летний водитель-таксист «Калины», а также трое его пассажиров – двое мужчин 68 и 34 лет, а также 58-летняя женщина. Сейчас они все находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Но самые тяжелые травмы получили 22-летняя водительница «двенадцатой» и ее 19-летняя пассажирка. Девушек успели отвезти в больницу, где вскоре они скончались несмотря на все усилия врачей.

Пассажиры второй машины сейчас находятся в реанимации. Фото: ГИБДД по РБ

«МУЖ ЕХАЛ СЗАДИ НА СВОЕЙ МАШИНЕ»

Как удалось выяснить «Комсомолке» погибшими девушками оказались 22-летняя Анна Ф. и 19-летняя Елена Г. У погибших остались маленькие дети, которым даже не исполнилось и года.

- Аня с Леной встретились и поехали к подруге, чтобы поговорить с ней. Муж Лены ехал на своей машине сзади, все случилось буквально на его глазах. Их подрезал тот парень, поэтому они и вылетели на встречную полосу. Машину просто перевернуло в кювет. Картина была очень страшная, - рассказывает родственница погибшей Лены.

Муж Лены также очень тяжело переживает смерть любимой жены. На руках у него осталась четырехмесячная дочь.

- Любимая моя, вот ты и ушла. Спи спокойно, моя хорошая, пусть земля тебе будет пухом. Мне очень не хватает тебя. Я безумно люблю тебя, - скорбит мужчина.

У 22-летней Анны Ф. также остался семимесячный малыш, который пока находится вместе с бабушкой. Похоронят погибших девушек на днях: Анну во вторник в Октябрьском, а Елену завтра – на родине матери, в Шаранском районе.

- Такие молодые, красивые, жить бы да жить! Как несправедлива судьба, которая забирает на небеса тех, у кого все только начинается! Терпения родственникам, - соболезнуют друзья и близкие погибших девушек.

Сейчас семьи Анны и Елены очень нуждаются в помощи. Если вы тоже хотите помочь близким погибших, вы можете сделать свой посильный вклад на карту по номерам 8(937)8488538 (Ляйсан Гильманова, близкая подруга Анны Ф.) и 8(987)0348901 (Диана Салаватовна, родственница Елены Г.).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семьям погибших молодых девушек.