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Общество22 декабря 2021 6:02

Советница Хабирова рассказала, какие территории в Уфе начнут преображать в 2022 году

В башкирской столице планируют развивать отдаленные территории
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

21 декабря глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по подготовке Уфы к 450-летию в 2024 году. На заседании выступила советница руководителя республики по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова. По ее словам, некоторые территории в столице региона начнут преображаться уже в следующем году. Она отметила, что точки притяжения жителей будут созданы не только в историческом центре города, но и в спальных районах.

– В планах – благоустройство отдалённых территорий: парк «Центральный» в Дёме, парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе Уфы, озеро Тёплое в Инорсе, – рассказала Сарапулова.

Она добавила, что в ближайшее время запланирована реконструкция сквера на бульваре Славы.