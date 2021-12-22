Советница Хабирова рассказала, какие территории в Уфе начнут преображать в 2022 году

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21 декабря глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по подготовке Уфы к 450-летию в 2024 году. На заседании выступила советница руководителя республики по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова. По ее словам, некоторые территории в столице региона начнут преображаться уже в следующем году. Она отметила, что точки притяжения жителей будут созданы не только в историческом центре города, но и в спальных районах.

– В планах – благоустройство отдалённых территорий: парк «Центральный» в Дёме, парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе Уфы, озеро Тёплое в Инорсе, – рассказала Сарапулова.

Она добавила, что в ближайшее время запланирована реконструкция сквера на бульваре Славы.