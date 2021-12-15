Мэр Уфы Сергей Греков утвердил проект благоустройства бульвара Славы

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В Уфе будут реконструировать бульвар Славы. Мэр Сергей Греков утвердил соответствующий проект планировки. Соответствующее постановление 15 декабря было опубликовано на сайте городской администрации.

В центральной части участка в три гектара будет установлен фонтан. Перед зданием бывшего кинотеатра «Салют» планируется организовать пешеходную площадь. Поблизости проект также предусматривает обустройство нового сквера. Кроме того, власти города хотят расширить проезжую часть рядом с бульваром до двух полос «с дополнительно выделенной велодорожкой шириной в два метра».