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Общество15 декабря 2021 13:21

Мэр Уфы Сергей Греков утвердил проект благоустройства бульвара Славы

Там планируют установить фонтан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе будут реконструировать бульвар Славы. Мэр Сергей Греков утвердил соответствующий проект планировки. Соответствующее постановление 15 декабря было опубликовано на сайте городской администрации.

В центральной части участка в три гектара будет установлен фонтан. Перед зданием бывшего кинотеатра «Салют» планируется организовать пешеходную площадь. Поблизости проект также предусматривает обустройство нового сквера. Кроме того, власти города хотят расширить проезжую часть рядом с бульваром до двух полос «с дополнительно выделенной велодорожкой шириной в два метра».