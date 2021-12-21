В Уфе подорожает проезд по карте «Алга»

С 1 января 2022 года проезд по "Алге" будет стоить 24 рубля Фото: Рустем АХУНОВ

Проезд по карте «Алга» на автобусных маршрутах Уфы с 1 января 2022 года подорожает на один рубель. Стоимость поездки составит 24 рубля. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил «Башавтотранс».

– Стоимость за наличный и безналичный расчет по банковским картам остается неизменной, – передал госперевозчик.

Цены изменились и на проезд по ряду маршрутов пригородного сообщения по Башкирии. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, единая транспортная карта «Алга» была введена в Башкирии в 2019 году. Ею можно оплачивать проезд в автобусах и электротранспорте. «Алга» вызвала массу споров – так, против нее открыто выступают водители частных перевозчиков.