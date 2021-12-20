В Уфе бездомные собаки напали на 13-летнюю девочку: ребенка госпитализировали

На место происшествия выехали полицейские и работники службы отлова собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера в Уфе стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку. ЧП произошло по адресу улица Производственная, 2 – животные успели укусить ребенка, сейчас девочка находится в больнице.

На место происшествия немедленно выехали специалисты Центра общественной безопасности, сотрудники полиции, представители администрации Калининского района. Работники службы по отлову собак также провели рейд, тщательно осмотрев весь частный сектор и заброшенные дома, где могут прятаться безнадзорные собаки.

Уфимцам напоминают, что при встрече с агрессивно настроенным животным нужно постараться обойти его стороной, ни в коем случае не поворачиваясь к нему спиной. Не нужно делать резких движений, а постараться спокойно уйти, не упуская собаку из вида. Главное, не бежать, иначе животное может принять это как сигнал к нападению!

Напомним, в апреле 2021 года в селе Сафарово Учалинского района свора собак, среди которой были как бездомные, так и домашние псы, заживо растерзала четырехлетнего малыша, вышедшего на прогулку без присмотра взрослых.