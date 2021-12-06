Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 12:12

В уфимском Затоне закрыли часть проезда от улицы Летчиков до 128-й школы

Это связано с подводом коммуникаций к новой поликлинике
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Земляные работы продлятся до февраля

Земляные работы продлятся до февраля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня, 6 декабря, в уфимском микрорайоне Затон закрыта часть проезда от улицы Летчиков до школы №128. Ограничение на дороге введено из-за прокладки коммуникаций для новой поликлиники, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Земляные работы будут длиться до февраля. Об этом сообщила городская администрация.

– Сегодня подрядная организация приступает к первому этапу работ. После его завершения участок будет засыпан и только после этого будут начаты земляные работы по второму этапу. Всего запланировано 6 этапов. Подрядная организация гарантирует, что нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме в благоустроительный период 2022 года, – передали в администрации города.

Схема проезда и перекрытий во время земляных работ // фото: мэрия Уфы

Схема проезда и перекрытий во время земляных работ // фото: мэрия Уфы

В мэрии добавили, что альтернативный проезд к жилым домам, детсаду №330 и школе №128 будет организован по улице Сержанта Пашкова – на ней подрядчик отсыпал дополнительные полосы.