В уфимском Затоне закрыли часть проезда от улицы Летчиков до 128-й школы

Земляные работы продлятся до февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня, 6 декабря, в уфимском микрорайоне Затон закрыта часть проезда от улицы Летчиков до школы №128. Ограничение на дороге введено из-за прокладки коммуникаций для новой поликлиники, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Земляные работы будут длиться до февраля. Об этом сообщила городская администрация.

– Сегодня подрядная организация приступает к первому этапу работ. После его завершения участок будет засыпан и только после этого будут начаты земляные работы по второму этапу. Всего запланировано 6 этапов. Подрядная организация гарантирует, что нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме в благоустроительный период 2022 года, – передали в администрации города.

Схема проезда и перекрытий во время земляных работ // фото: мэрия Уфы

В мэрии добавили, что альтернативный проезд к жилым домам, детсаду №330 и школе №128 будет организован по улице Сержанта Пашкова – на ней подрядчик отсыпал дополнительные полосы.