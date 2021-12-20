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Общество20 декабря 2021 11:51

На карантин по ОРВИ и гриппу в Башкирии полностью закрыты 16 школ, частично - 185

Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На прошлой неделе на карантин по ОРВИ и гриппу было закрыто больше школ, чем на этой

На прошлой неделе на карантин по ОРВИ и гриппу было закрыто больше школ, чем на этой

Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью на карантин закрыты 16 школ. В еще 185 учреждениях ограничительные мероприятия введены частично – для 1002 классах. Кроме того, в 119 классах школ действует карантин по случаям коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики 20 декабря сообщила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак.

– За истекшую неделю прирост заболеваемости по гриппу и ОРВИ идет активный – зарегистрировано 46 тыс. случаев заболевания, в том числе детей 52,3%. Основная группа заболевания среди детей – 7-14 лет. Заболеваемость среди совокупного населения превышает недельный эпидпорог на 114,5%, – передала главный санитарный врач.

Напомним, на прошлой неделе на карантин по ОРВИ и гриппу были закрыты 18 школ.