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Общество13 декабря 2021 8:35

В Башкирии на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 18 школ

Эпидпорог по заболеваемости превышен на 113%.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано порядка 44,7 тыс. случаев заболевания острыми вирусными инфекциями

За прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано порядка 44,7 тыс. случаев заболевания острыми вирусными инфекциями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по состоянию на 13 декабря на карантин по ОРВИ и гриппу полностью зарыты 18 школ. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.

– Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с прошлой неделей есть – особенно в возрастной группе 7-14 лет. Полностью закрыты 18 школ, в еще 77 школах карантин введен в 904 классах, – передала главный санитарный врач республики.

По словам Анны Казак, за прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано порядка 44,7 тыс. случаев заболевания острыми вирусными инфекциями. В структуре заболеваемости преобладают дети: от 3 до 6 лет (30%) и от 7 до 14 лет (50%). Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 113%.