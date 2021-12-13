В Башкирии на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 18 школ

За прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано порядка 44,7 тыс. случаев заболевания острыми вирусными инфекциями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по состоянию на 13 декабря на карантин по ОРВИ и гриппу полностью зарыты 18 школ. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.

– Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении с прошлой неделей есть – особенно в возрастной группе 7-14 лет. Полностью закрыты 18 школ, в еще 77 школах карантин введен в 904 классах, – передала главный санитарный врач республики.

По словам Анны Казак, за прошедшую неделю в Башкирии было зарегистрировано порядка 44,7 тыс. случаев заболевания острыми вирусными инфекциями. В структуре заболеваемости преобладают дети: от 3 до 6 лет (30%) и от 7 до 14 лет (50%). Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 113%.