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Общество20 декабря 2021 10:39

Въезды в Уфу для грузовиков закрыты из-за снегопада

Ограничение будет действовать пять часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Власти Уфы 20 декабря решили временно ограничить въезд в город для грузового транспорта. Эта мера вводится из-за ухудшения погоды – сильного снегопада, который идет с самого утра.

– С 16.00 до 21.00 часов […] временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, – передали в городской администрации.

Ранее Башгидромет сообщил, что к концу недели количество осадков должно уменьшиться – на этом фоне резко упадет температура воздуха.