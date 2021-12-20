Въезды в Уфу для грузовиков закрыты из-за снегопада

фото: мэрия Уфы

Власти Уфы 20 декабря решили временно ограничить въезд в город для грузового транспорта. Эта мера вводится из-за ухудшения погоды – сильного снегопада, который идет с самого утра.

– С 16.00 до 21.00 часов […] временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, – передали в городской администрации.

Ранее Башгидромет сообщил, что к концу недели количество осадков должно уменьшиться – на этом фоне резко упадет температура воздуха.