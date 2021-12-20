Синоптики назвали дату похолодания в Башкирии

Температура воздуха в Башкирии упадет ниже 20 градусов, а при усилении ветра поднимется метель Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики Башгидромета назвали дату, когда в Башкирии начнется похолодание – 23 декабря. Температура воздуха начнет падать из-за начала «мощного затока холода» в тыловой части североатлантического циклона.

– Температура воздуха к 23 декабря понизится ночью до -14,-19°, при прояснениях до -24°, днем до -11,-16°, местами до -21°. Интенсивность атмосферных явлений будет постепенно ослабевать. В конце рабочей недели ожидается дальнейшее усиление морозов, – передали специалисты.

Завтра, 21 декабря, в республике продолжит идти снег (в том числе и мокрый). При сильном ветре возможна метель. На дорогах сохранятся снежные заносы и накат. Грядущая ночь ожидается теплой, всего +1,-4°.