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Общество20 декабря 2021 7:15

«Люди будут умирать»: Хабиров неожиданно начал оперативное совещание в правительстве

Глава Башкирии высказался о смерти председательницы Медицинской палаты республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров начал оперативное совещание в местном правительстве 20 декабря со слов скорби об умершей председательнице Медицинской палаты республики Дамире Сабирзянове. Напомним, она скончалась на 70-м году своей жизни.

– Для меня вчера было самым настоящим потрясением, когда мне сообщили, что Дамира Сабирзянова [умерла]…Еще, как говорится, жить и жить. Очень печально, очень жалко. С первого дня, как мы начали работать, она у нас была одной из самых активных сторонниц модернизации здравоохранения и одним из защитников врачей. Для нас это очень большая потеря, – сказал руководитель региона.

Он призвал жителей «беречь себя» и напомнил, что «коронавирус никуда не ушел»: «Он здесь, рядом. Пока мы не завершим вакцинацию и ревакцинацию, люди будут умирать. И слезы будем лить на похоронах и переживать», – заключил глава Башкирии.