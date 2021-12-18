Подследственному замглавы района в Уфе избрали меру пресечения

фото: vk.com // Расуль Кагиров

Кировский районный суд Уфы 18 декабря избрал меру пресечения заместителю главы администрации Октябрьского района Уфы Расулю Кагирову. Чиновника обвинили в получении крупной взятки и по ходатайству следствия отправили под арест на два месяца – до 16 февраля 2022 года.

По версии следствия, Кагиров потребовал от уфимского бизнесмена взятку в размере почти 200 тыс. рублей, обещая взамен покровительство. Предприниматель в качестве подкупа передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью почти 47 тыс. рублей. 16 декабря при получении оставшейся части взятки – 150 тыс. рублей – замглавы районной администрации был задержан сотрудниками СК и МВД.