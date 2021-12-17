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Общество17 декабря 2021 8:13

Озвучена версия следствия по задержанному в Уфе замглавы Октябрьского района

В СК заявили, что чиновник брал взятку кофе-машинами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи задержали чиновника с поличным

Следователи задержали чиновника с поличным

Следственный комитет Башкирии рассказал, в чем конкретно подозревается заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Расуль Кагиров, задержанный за взятку. Против чиновника уже возбуждено соответствующее уголовное дело.

По версии следствия, Кагиров потребовал от уфимского бизнесмена взятку в размере почти 200 тыс. рублей. Взамен он обещал, что предприниматель беспрепятственное сможет вести свои дела и получит покровительство.

– Опасаясь негативных последствий, предприниматель согласился и в конце октября 2021 года передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тыс. рублей, – передал СК.

16 декабря сотрудники СК и МВД задержали Кагирова с поличным при получении оставшейся части денег – 150 тыс. рублей.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. На его рабочем месте и дома проходят обыски. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.