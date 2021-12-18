Школьный автобус с восемью детьми попал в ДТП с грузовиком в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии вечером 17 декабря школьный автобус с восемью детьми и сопровождающими попал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, авария случилась около десяти часов вечера. На 68-м километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись микроавтобус «Газель» и грузовик Hyundai Porter. Судя по кадрам с места происшествия, последняя машина врезалась в первую, следуя позади в попутном направлении. В инциденте обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня утром на трассе в Иглинском районе столкнулись сразу четыре грузовика. Из-за ДТП дорогу пришлось перекрыть.