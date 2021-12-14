После удара обе машины загорелись Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии из-за аварии двух грузовиков перекрыли трассу М-5.

По данным МЧС республики, сигнал о серьезном ДТП поступил около 5 часов утра по местному времени. Авария произошла на 1497 километре трассы – здесь столкнулись грузовые автомобили «Volvo» и «Mercedes» с прицепами, ехавшие в противоположном направлении. Известно, что водитель одного из грузовиков перевозил мандарины.

В момент, когда на место прибыли спасатели, автомобили были объяты огнем. По предварительным данным, грузовики загорелись из-за ДТП. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть участок оживленной даже в ночное время трассы. Водителям следуют объезжать место аварии через село Алаторка.

К сожалению, в ДТП не обошлось без жертв и пострадавших. По предварительным данным МЧС Башкирии, сейчас известно о двух погибших водителях. Еще один мужчина 1966 находится в уфимской больнице №13 – он сопровождал груз, находящийся в одном из автомобилей. Автоинспекторы Башкирии сообщают о гибели водителя и пассажиры из разных грузовиков.

По информации ГИБДД Башкирии, один из погибших водителей скончался еще до приезда аварийных служб. Сейчас дорожным полицейским предстоит выяснить, из-за чего произошло ночное смертельное ДТП.