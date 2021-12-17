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Общество17 декабря 2021 15:11

В одном из районов Башкирии Радий Хабиров ввел карантин

Причиной стала угроза распространения бешенства
Источник:kp.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров из-за угрозы распространения бешенства подписал указ о введении карантина с 13 декабря в деревне Сагитово Зианчуринского района. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что заболевание выявили на территории одного из личных подсобных хозяйств. До какого числа будет действовать карантин, неизвестно. Об этом будет принято решение отдельно и оглашено в виде документа.

Пока что на территории района запрещено проводить выставки, торговать животными, вывозить их за пределы подкарантинной территории. Пока что нужно устранить последствия и выявить причину произошедшего.