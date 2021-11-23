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Общество23 ноября 2021 5:34

Москва пообещала передать Уфе автобусы взамен старых «ПАЗов»

Часть машин будет получена уже в этом году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вместо старых ПАЗиков по Уфе будут ездить автобусы из Москвы

Вместо старых ПАЗиков по Уфе будут ездить автобусы из Москвы

Уфа получит от Москвы автобусы взамен старых «ПАЗов». Власти башкирской и российской столиц договорились об этом на федеральном форуме «Транспортная неделя», сообщил мэр Сергей Греков на оперативном совещании 23 ноября.

– [Глава Башкирии] Радий Фаритович Хабиров на позапрошлой неделе указал, что до декабря должны быть убраны автобусы «ПАЗ» с улиц нашего города. В рамках этого задания мы провели переговоры с [руководителем Департамента транспорта Москвы Масимом] Ликсутовым. Москва пообещала нам дать автобусы, часть которых мы получим в этом году. Они призваны решить проблему «ПАЗов», – сказал сити-менеджер.

Радий Хабиров уже не первый год требует избавить улицы Уфы от старых «ПАЗов». Последний раз публично он об этом сказал в сентябре – во время своей пресс-конференции. Тогда руководитель региона заявил, что «к концу этого года все «ПАЗики» уходят».