Мэр Уфы Греков: пассажиры автобусов «находятся в прекрасных условиях»

По словам мэра Уфы, транспорт в городе «значительно преображается»

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что пассажиры автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта, «находятся в прекрасных условиях». Об этом сити-менеджер сказал сегодня, 17 декабря, на встрече с журналистами.

– Вы видите, как транспорт нашего города значительно преображается, вы видите много новых автобусов. И сегодня, когда проезжаешь мимо этих автобусов, видишь, в каких прекрасных условиях находятся пассажиры, – отметил градоначальник.

Напомним, 15 декабря по требованию мэрии в Уфе резко сократилось количество старых пассажирских автобусов «ПАЗ». 68 оставшихся машин планируют убрать с линий общественного транспорта до конца текущего года.