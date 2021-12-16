Власти Башкирии опубликовали график продажи алкоголя в новогодние праздники

3-6 января купить алкоголь после 17:00 в Башкирии будет нельзя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
16 декабря парламент Башкирии ослабил режим продажи алкоголя в республике в дни новогодних каникул. Депутаты сняли запрет на реализацию этой продукции 3 января, а также расширили временные рамки для его приобретения в последующие дни.
Поводами для смягчения «сухого закона» спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев назвал «улучшение ситуации на алкогольном рынке» и ужесточение контроля над нелегальными продавцами суррогатной продукции. После того как ограничения на реализацию горячительного было принято, для наглядности парламент опубликовал график продажи алкоголя в новогодние праздники. Вот как он выглядит:
1 января – спиртное разрешено продавать с 8:00 23:00;
2 января – с 8:00 до 23:00;
3 января – с 8:00 до 17:00;
4 января – с 10:00 до 17:00;
5 января – с 10:00 до 17:00;
6 января – с 10:00 до 17:00;
7 января - с 8:00 до 23:00;
8 января - с 8:00 до 23:00;
9 января - с 8:00 до 23:00.