Власти Башкирии опубликовали график продажи алкоголя в новогодние праздники

3-6 января купить алкоголь после 17:00 в Башкирии будет нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 декабря парламент Башкирии ослабил режим продажи алкоголя в республике в дни новогодних каникул. Депутаты сняли запрет на реализацию этой продукции 3 января, а также расширили временные рамки для его приобретения в последующие дни.

Поводами для смягчения «сухого закона» спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев назвал «улучшение ситуации на алкогольном рынке» и ужесточение контроля над нелегальными продавцами суррогатной продукции. После того как ограничения на реализацию горячительного было принято, для наглядности парламент опубликовал график продажи алкоголя в новогодние праздники. Вот как он выглядит:

1 января – спиртное разрешено продавать с 8:00 23:00;

2 января – с 8:00 до 23:00;

3 января – с 8:00 до 17:00;

4 января – с 10:00 до 17:00;

5 января – с 10:00 до 17:00;

6 января – с 10:00 до 17:00;

7 января - с 8:00 до 23:00;

8 января - с 8:00 до 23:00;

9 января - с 8:00 до 23:00.