В Башкирии разыскивают пропавшего музыканта Ильнура Калямова

Фото: vk.com

В Башкирии без вести пропал 38-летний музыкант из Учалов Ильнур Калямов.

Близкие артиста рассказали в соцсетях, что последний раз Ильнур видели еще 25 ноября. Тогда он ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Через некоторое время родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам и полицейским.

Ильнур Калямов известен в кругах национальной эстрады. Он поет, записывает собственную музыку и помогает другим артистам в студии звукозаписи.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Ильнур Калямов, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 102.