«Мягких облачков, малыш»: в Башкирии скончался мальчик, разбившийся в аварии со своим отцом

Безутешная мать потеряла и любимого мужа, и сына. Фото: соцсети

В Челябинске скончался четырехлетний малыш из деревни Рыскужино Абзелиловского района, который попал в аварию вместе со своим отцом и его братьями. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком серьезными. Мальчик впал в кому и умер, так и не приходя в сознание.

- Мягких облачков, малыш. Сил и терпения родственникам, - соболезнуют сельчане.

От автомобиля осталась лишь груда искореженного металла. Фото: ГИБДД по РБ

Напомним, эта жуткая авария произошла воскресным вечером 5 декабря на трассе Куса-Златоуст в Челябинской области. Там на дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2109 и грузовая «Газель». В легковушке находились три брата из Абзелиловского района, а также 4-летний сын одного из них. Мужчины погибли мгновенно, ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас его мать, которая сама находится на 4 месяце беременности, осталась с 1,5-годлвалым малышом на руках.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибших.