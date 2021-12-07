Выжил только сын Вадима: после страшной трагедии семья из Башкирии готовится к тройным похоронам

30-летний Вадим Я. погиб мгновенно, его сын сейчас находится в реанимации. Фото: соцсети

В минувшее воскресенье в Челябинской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь трех молодых братьев из Башкирии. В аварии чудом выжил только четырехлетний сынишка одного из погибших пассажиров: с многочисленными ушибами и переломами он сейчас находится в больнице в Челябинске, и врачи пока не дают никаких прогнозов о его дальнейшем состоянии.

«ДЕВЯТКУ РАЗОРВАЛО В КЛОЧЬЯ»

Трагедия произошла ближе к вечеру на дороге Куса-Златоуст: там на обледенелой трассе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2109 и грузовая «Газель». Удар был такой силы, что «девятку» буквально разорвало в клочья и разбросало по дороге. Шансов выжить у 38-летнего водителя и его пассажиров 29 и 30 лет практически не было. Прибывшим на место происшествия спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось извлекать тела погибших из искореженного салона.

От удара легковушку буквально разорвало в клочья

Чудом лишь спасся четырехлетний малыш, который ехал на заднем сиденье вместе со своим отцом – потому что находился в детском кресле и был пристегнут. Ребенка отвезли в челябинскую больницу, сейчас он находится в коме в реанимации, и врачи не спешат пока делать прогнозов на его дальнейшее состояние.

ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ ИЗ ГОСТЕЙ

Как выяснилось позже, в отечественной легковушке находились трое жителей Абзелиловского района – к тому же братья. Как рассказала вдова одного из погибших мужчин, в тот день они ездили в гости в соседнюю область, чтобы навестить тетю.

- Погостили, уже обратно ехали… Но не доехали. До сих пор не верится, что так все произошло, - вздыхает Валия Я.

Однако забыться в горе несчастная женщина никак не может себе позволить. Вместе с 30-летним Вадимом в машине находился ее старший четырехлетний сын. Сама же Валия, которая находится сейчас на 4 месяце беременности, осталась дома вместе с 1,5-годовалым сыном, и ждала родных домой.

- Сейчас еду в Челябинск, к сыну. Он в коме, врачи пока ничего не говорят. Очень надеюсь, что сын будет жить, - вздыхает Валия.

Погибших братьев уже похоронили накануне в родном селе. Причины аварии сейчас выясняют дорожные полицейские, начато расследование.

- Спите спокойно, сил и терпения семьям, - скорбят знакомые и соседи погибших.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семьям погибших братьев.