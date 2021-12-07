Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-15°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 10:36

Минздрав Башкирии: в конце декабря в гражданский оборот поступил вакцина от COVID-19 для подростков

Ее будут делать детям от 12 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В скорое времени вакцинировать от коронавируса в Башкирии будут и подростков

В скорое времени вакцинировать от коронавируса в Башкирии будут и подростков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в конце декабря в гражданский оборот поступит вакцина против коронавируса для подростков. Об этом чиновник сказал на еженедельном брифинге ведомстве 7 декабря.

– Пришло разрешение о вакцинации подростков, начиная с 12 лет. Эта вакцина проходит проверку и аккредитацию. В конце декабря мы ее получим в гражданский оборот, – рассказал глава Минздрава.

Он добавил, сейчас также проходят клинические испытания прививки от COVID-19 для детей от 6 до 12 лет.