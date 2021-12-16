В Башкирии бесплатные пожарные извещатели получит еще одна категория людей

Глава ЧС по Башкирии Фарит Гумеров сегодня, 15 декабря, сообщил о том, что в республике бесплатные пожарные извещатели получит еще одна категория местных жителей. По информации ведомства, теперь эта льгота положена инвалидам и ветеранам боевых действий.

Теперь, как сообщил глава ведомства, пожарные извещатели положены инвалидам и ветеранам боевых действий, а также гражданам, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и получили статус «Дети войны».

До этого момента извещатели были положены только многодетные семьи, одинокие граждане в возрасте 55 лет и старше, семьи при рождении ребенка, ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие узники гетто и концлагерей, а также семьи с детьми в возрасте до 7 лет.