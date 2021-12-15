В Уфе наградили мужчину, который помог полицейскому с ножевым ранением

фото: МВД РБ

В Уфе за проявленное мужество и отвагу почетной грамотой МВД и ГИБДД Башкирии был награжден 29-летний житель Иглинского района республики Марат Залыков. Молодой человек спас полицейского, которого во время дорожного конфликта ранил ножом пьяный таксист.

Инцидент произошел 29 сентября текущего года. За час до полуночи на улице братьев Кадомцевых в Уфе столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» и Kia Optima. В первой машине сидел пьяный таксист с пассажиром 42 и 38 лет, а во второй – 28-летний сотрудник городского полка ДПС, который находился не на службе. После ДТП между ними возник конфликт, во время которого двое мужчин из отечественной легковушки напали на полицейского, и таксист ударил его ножом.

Потасовку заметил Марат Залыков. Он бросился на помощь полицейскому и тоже получил ножевые ранения. Вскоре на место происшествия подъехала следственно-оперативная группа. Силовики задержали злоумышленников. Раненых полицейского и Залыкова госпитализировали.

В ходе разбирательства выяснилось, что таксист ранее привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, самоуправство и незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. Сейчас он находится по стражей из-за обвинения в покушении на убийство. Его пассажир тоже оказался уголовником: его судили за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, кражу, грабеж и той же «наркотической» статье, что и сообщник.