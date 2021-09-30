После ДТП в Уфе пьяный таксист ударил ножом сотрудника ДПС

Полицейский попал в ДТП и получил ножевое ранение

В Уфе пьяный таксист после ДТП ударил сотрудника ДПС ножом. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел около 23:00 29 сентября. На улице братьев Кадомцевых столкнулись «Лада Веста», окрашенная в цвета такси, и стоящая Kia Optima. За рулем отечественной легковушки сидел 42-летний уфимец, он вез пассажира. В иномарке находился 28-летний лейтенант полиции, сотрудник городского полка ДПС – он был не на службе и в гражданской одежде.

Между участниками аварии возник конфликт. Водитель «Весты» и его 38-летний пассажир накинулись на гаишника. Таксист ударил сотрудника ножом. Потасовку заметили стоявшие неподалеку мужчины – они попытались разнять драку, и один из них – 29-летний житель Иглинского района – так же получил удар ножом.

– Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой водитель «Весты» и его пассажир задержаны, орудие преступления изъято. Установлено, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также установлено, что он и его пассажир ранее судимы, – передали в МВД.

Таксист ранее был судим по пяти уголовным статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, самоуправство, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков. Его пассажир проходил фигурантом по четырем уголовным делам: об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, краже, грабеже и той же «наркотической» статье.

Пострадавшего сотрудника ДПС и молодого человека, который пытался остановить поножовщину, госпитализировали.