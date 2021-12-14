Когда в Башкирии пойдет снег

Снегопады совсем скоро накроют Башкирию Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномально теплое начало зимы в Башкирии в этом году сказалось как на автомобилистах, так и на пешеходах. Из-за резких перепадов температур и дождливого начала декабря улицы городов и сел республики превратились в каток. Когда же в регион придет настоящая зима со снегопадами и метелями?

В Башгидрометцентре сообщают, что снег пойдет уже завтра, 15 декабря. По данным синоптиков в предстоящую среду местами по республике ожидается небольшой снег при умеренном южном и юго-западном ветре. Температура воздуха ночью -5, -10 градусов Цельсия, местами до -15, днем воздух прогреется до -3, -8 градусов.

В ночь на четверг, 16 декабря, местами вновь пойдет снег, а днем снег пойдет уже по всей республике. В северных районах до умеренного. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°С, днем -1,-6°С.

Снегопад продолжится и в пятницу, 17 декабря. Небольшой снег пойдет по всей территории республики, а в северных районах до умеренного. Температура воздуха ночью составит -4,-9°С, днем потеплеет до 0,-5°С.