В Башкирии родилась девочка весом 480 граммов

Девочка родилась раньше срока Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии врачи выходили девочку, которая родилась раньше срока при весе в 480 граммов. Младенец с экстремально низкой массой находился под наблюдением медиков Республиканского перинатального центра. Настолько маловесного ребенка ранее спасти еще не удавалось, сообщает UfaTime.ru.

С начала текущего года в республике на свет появилось более 2,1 тыс. недоношенных детей. 163 новорожденных весели менее одного килограмма, а 249 – от 1 до 1,5 килограмм.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за 10 месяцев 2021 года в регионе родилось 32,9 тыс. детей.