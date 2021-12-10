Убыль населения Башкирии за 10 месяцев 2021 года составила 22 тыс. человек

За 10 месяцев текущего года в республике родилось 32,9 тыс. детей и умерло 54,9 тыс. человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Естественная убыль населения Башкирии в период с января по октябрь 2021 года составила 22 051 человек. Об этом сообщил Башстат.

За 10 месяцев текущего года в республике родилось 32,9 тыс. детей (на 4,5% меньше, чем за тот же период 2020-го). Умерло при этом 54,9 тыс. человек, 187 из них – младенцы. Рост смертности относительного аналогичного отрезка 2020-го - 16,5%.

Естественный прирост населения сложился только в одном районе Башкирии – Бурзянском. Там зарегистрирован высокий коэффициент рождаемости – 15,8 на 1 тыс. человек населения (средний показатель по республике – 9,9). В антирейтинге по убыли населения лидирует Бураевский район – коэффициент составляет 17,6 (при среднерегиональном 6,6).