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Общество10 декабря 2021 11:33

Убыль населения Башкирии за 10 месяцев 2021 года составила 22 тыс. человек

Смертность в республике выросла на 16,5%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За 10 месяцев текущего года в республике родилось 32,9 тыс. детей и умерло 54,9 тыс. человек

За 10 месяцев текущего года в республике родилось 32,9 тыс. детей и умерло 54,9 тыс. человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Естественная убыль населения Башкирии в период с января по октябрь 2021 года составила 22 051 человек. Об этом сообщил Башстат.

За 10 месяцев текущего года в республике родилось 32,9 тыс. детей (на 4,5% меньше, чем за тот же период 2020-го). Умерло при этом 54,9 тыс. человек, 187 из них – младенцы. Рост смертности относительного аналогичного отрезка 2020-го - 16,5%.

Естественный прирост населения сложился только в одном районе Башкирии – Бурзянском. Там зарегистрирован высокий коэффициент рождаемости – 15,8 на 1 тыс. человек населения (средний показатель по республике – 9,9). В антирейтинге по убыли населения лидирует Бураевский район – коэффициент составляет 17,6 (при среднерегиональном 6,6).