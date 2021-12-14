Аномальное наличие загрязняющего вещества в 13:00 зафиксировала пункт наблюдению по улице Ульяновых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 10 декабря содержание сероводорода в воздухе Уфы превысило норму в 5,5 раза. Об этом сообщил Башгидромет.

В ведомстве уточнили, что аномальное наличие загрязняющего вещества в 13:00 зафиксировала пункт наблюдению по улице Ульяновых, 57. Одновременно в том же месте был выявлен менее значительный скачок по кумолу – в 1,4 раза выше предельно допустимой концентрации. В 19:00 концентрация кумола увеличилась до 2,3 ПДК, а сероводорода уменьшилась до 1,3 ПДК.

На следующий день Башгидромет не регистрировал превышения по загрязняющим веществам.

Ранее «КП-Уфа» писала, что на химический запах жалуются жители Стерлитамака.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль, тошноту.

Изопропилбензол (кумол) – ароматическое органическое соединение, бесцветная горючая жидкость. При попадании на кожу, глаза и слизистые он вызывает раздражения. Вдыхание его паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.