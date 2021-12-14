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Общество14 декабря 2021 11:17

Жители Стерлитамака жалуются на химический запах на улице

Власти города объясняют это спецификой местных метеоусловий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабирову пожаловались на неприятный запах на улицах Стерлитамака

Хабирову пожаловались на неприятный запах на улицах Стерлитамака

Жители башкирского города Стерлитамака жалуются на химический запах. 13 декабря обращение на странице в соцсетях главы республики Радия Хабирова оставила горожанка Ольга Баязгулова. По словам женщины «дышать на улице невозможно».

– Химией воняет сильно. В носу и горле осадок с неприятным привкусом и першит. Туман. И туман не от погоды, а с заводов. Отравить всех решили? Кто-нибудь вообще держит на контроле выбросы химии? – написала местная жительница.

На жалобу женщины отреагировала администрация Стерлитамака. Начальник отдела по работе с территориями и обращениями Лариса Каримова объяснила, что запах может быть вызван специфическими для промышленного региона неблагоприятными метеорологическими условиями – штилем и туманом. Они, по словам чиновницы, способствуют «накоплению частиц пыли и других загрязняющих веществ от автотранспорта и промышленных предприятий города в приземном слое атмосферы»

– Вещества, характерные отрасли нефтехимии, имеют высокие органолептические показатели даже в их малом содержании, – отметила Каримова.

Она также добавила, что 13 декабря Башгидромет объявил в городе режим ограничения работы промышленных предприятий из-за прогнозируемых метеоусловий. В тоже время превышения норм по предельно допустимой концентрации вредных веществ в этот день ведомство не зарегистрировало.