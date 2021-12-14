СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на стройплощадке в Уфе

фото: Гострудинспекция РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть из-за гибели рабочего на стройплощадке высотного дома в микрорайоне Затон. 6 декабря 61-летний каменщик разбился при падении с 12 этажа во время кладки стен и перегородок.

– Строительной организацией не были в полной мере соблюдены требования охраны труда и безопасности ведения строительных работ, а именно на площадке 12 этажа указанного дома отсутствовали защитные ограждения, что и привело к трагическим последствиям, – озвучили повод для возбуждения уголовного дела в СК.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев, руководство и работников стройфирмы, а также изучают документацию по охране труда и должностные инструкции сотрудников. Параллельно расследованием несчастного случая занимается региональная Гострудинспекция.