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Происшествия14 декабря 2021 12:41

СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на стройплощадке в Уфе

Мужчина сорвался с 12-го этажа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Гострудинспекция РБ

фото: Гострудинспекция РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть из-за гибели рабочего на стройплощадке высотного дома в микрорайоне Затон. 6 декабря 61-летний каменщик разбился при падении с 12 этажа во время кладки стен и перегородок.

– Строительной организацией не были в полной мере соблюдены требования охраны труда и безопасности ведения строительных работ, а именно на площадке 12 этажа указанного дома отсутствовали защитные ограждения, что и привело к трагическим последствиям, – озвучили повод для возбуждения уголовного дела в СК.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев, руководство и работников стройфирмы, а также изучают документацию по охране труда и должностные инструкции сотрудников. Параллельно расследованием несчастного случая занимается региональная Гострудинспекция.