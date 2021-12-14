За год средний размер пенсии в Башкирии вырос на 5%

Средняя пенсию по старости в Башкирии сложились в размере 16,2 тыс. рублей

В Башкирии средний размер пенсии по состоянию на октябрь текущего года составил 15 353 рубля, что на 819 рублей (или на 5%) больше, чем в 2020 году. Об этом со ссылкой на данные республиканского отдела Пенсионного фонда сообщил Башстат.

Пенсии по старости сложились в размере 16 285 рублей (+919 рублей к прошлому году), по инвалидности – 10 282 рубля (+604 рубля), по случаю потери кормильца – 10 891 рубль (+698 рублей).

Всего в Башкирии проживает 1,15 млн пенсионеров – это 28% населения республики.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за год некоторые продукты в Башкирии подорожали более чем на 20%.