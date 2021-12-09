За год некоторые продукты в Башкирии подорожали более чем на 20%

Статистики в Башкирии сравнили цены на декабрь 2020 и ноябрь 2021 года Фото: Ксения Высотина

В Башкирии за год некоторые продукты подорожали более чем на 20%. Башстат сравнил цены на продовольствие за декабрь 2020 и ноябрь 2021 года.

Рекордсменом по росту стоимости оказалась свежая капуста – она подорожала почти в 2,4 раза. Сейчас за нее просят почти 40 рублей.

Резкий подъем цен также наблюдается на картофель (40 руб. за 1 кг, + 57% в ноябре 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го), свеклу (38 руб., +46%), сухофрукты (316 руб., +39,4%), гречневую крупу (99,5 руб., +31,8%), горох и фасоль (54 руб., +28,4%), охлажденных кур (174 руб., +28,3%), соленую, маринованную и копченую рыбу (507 руб., +26,4%) и морковь (34 руб., +21,1%).

Из подешевевших продуктов статистики отмечают свежие огурцы (108,5 руб., -18,2%), виноград (131 руб., -13,3%), фруктовые соки (74 руб. за 1 л., -5,9%), лимоны (104 руб., -5,5%) и яблоки (85,5 руб., -5,2%).