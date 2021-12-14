Башкирия увеличит размер премии образцовым матерям до 25 тыс. рублей

Медалью «Материнская слава» удостаиваются женщины, воспитывающие пять и более детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирия 1 января 2022 года планирует увеличить с 17,2 до 25 тысяч рублей размер премии женщинам, награжденным медалью «Материнская слава». Соответствующий проект указа главы республики Радия Хабирова появился на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Медалью «Материнская слава» удостаиваются женщины, воспитывающие как минимум пятерых детей и проживающие в республике не менее десяти лет. Согласно положению, на награду могут претендовать матери, «добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей и подающие пример в укреплении института семьи». В прошлом, 2020 году медаль получили 50 жительниц 24 городов и районов Башкирии.