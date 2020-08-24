В Башкирии 50 многодетных женщин получат медаль «Материнская слава»

Медали "Материнская слава" удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии 50 многодетных женщин из 24 муниципалитетов будут награждены памятной медалью «Материнская слава», а также получат единовременную денежную премию в размере 17241 рубль. Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики Радием Хабировым, уже появилось на портале правовой информации.

Напомним, что медали «Материнская слава» удостаиваются женщины, которые воспитывают пять и более детей. Денежное вознаграждение выделяется из республиканского бюджета как государственная мера поддержки семьи и материнства, общественного признания к женщинам-матерям и социальной поддержки многодетных семей.