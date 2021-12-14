Хабиров заявил о решении «всех финансовых вопросов» в ФК «Уфа»

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о решении «всех финансовых вопросов» в футбольном клубе «Уфа» и предложил назначить на должность председателя попечительского совета команды министра спорта республики Руслана Хабибова. Об этом руководитель региона сказал на встрече с гендиром «Уфа» Шамилем Газизовым 13 декабря.

– Мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили, – отметил Хабиров.

Он предложил кандидатуру главы Минспорта на пост председателя попечительского совета клуба «для более тесного взаимодействия» с республиканской властью: «Это […] позволит нам уделять больше внимания развитию футбола в республике, – подчеркнул глава Башкирии». Напомним, сейчас в попечительском совете «Уфы» председательствует Ростислав Мурзагулов.

Шамиль Газизов поблагодарил руководство республики и Хабирова за поддержку команды и пообещал, что к весне клуб сможет «добиться значимых результатов».

ФК «Уфа» по итогам 18 игр текущего сезона Российской премьер-лиги находится на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала всего лишь 16 очков. У клуба три победы, семь ничьих и восемь поражений.