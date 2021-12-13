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Общество13 декабря 2021 12:40

В Башкирии завершились поиски мужчины, который скрылся вместе с 4-летним сыном

Отец забрал ребенка на «прогулку» и вместе с ним пропал
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В башкирском городе Стерлитамаке завершились поиски Игоря Байстрюка, который скрылся на машине вместе с 4-летним сыном. По данным поисково-спасательного отряда «Отклик», мужчину с ребенком нашли – они живы, и с ними все в порядке.

Напомним, вчера, 12 декабря, Байстрюк забрал «на прогулку» ребенка у жены Светланы, с которой находится в процессе развода. Впоследствии мужчина увез мальчика в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Перепуганная мать обратилась за помощью к волонтерам и в полицию.