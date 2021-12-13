В Уфе в сгоревшем садовом домике нашли тело мужчины

В Уфе в пожаре в садовом домике погиб 52-летний мужчина.

По данным МЧС Башкирии, смертельный инцидент произошел в Октябрьском районе Уфы в СНТ «Учитель». Прибывшие на сигнал о пожаре сотрудники МЧС принялись тушить объятый огнем небольшой садовый домик. К сожалению, внутри они обнаружили бездыханное тело 52-летнего мужчины.

Спасатели напоминают жителям Башкирии о правилах ответственного обращения с огнем и электроприборами. Чаще всего пожары происходят именно по этим причинам.

Ранее в МЧС Башкирии сообщали о пожаре на нефтяном заводе в Туймазах.