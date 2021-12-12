В Башкирии вспыхнуло подземное хранилище мазута на нефтяном заводе

В Башкирии загорелось подземное хранилище мазута в Туймазах

В Башкирии загорелась подземный резервуар с мазутом на заводе по производству нефтепродуктов в Туймазах.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании завода на улице Горького в Туймазах поступил в службу поздним вечером 11 декабря. На место немедленно направили 38 пожарных и 12 единиц техники.

Оказалось, что пожар начался в подземном хранилище мазута. Локализовать горение удалось в 23.43 по уфимскому времени. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли к 4.42. Сейчас на месте продолжают работать пожарные.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что по одной из версий пожар мог начаться во время перекачки топлива из цистерны в подземный резервуар. Погибших и пострадавших при пожаре на заводе нет.