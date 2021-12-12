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Общество12 декабря 2021 9:26

В Башкирии спасли заблудившегося автомобилиста

Мужчине потребовалась помощь полиции
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии спасли заблудившегося автомобилиста

В Башкирии спасли заблудившегося автомобилиста

В Илишевском районе Башкирии спасли заблудившегося водителя ВАЗ-2114.

О необычном инциденте рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС. Известно, что водитель «четырнадцатой» обратился к спасателям ранним утром 12 декабря. По его словам, он «потерял ориентир и заблудился».

В итоге водителя обнаружили сотрудники полиции. Он находился между деревнями Уяндыково и Ябалаково. О том, что могло дезориентировать мужчину ничего не сообщается.

В феврале 2021 года мы сообщали о группе туристов, которые потерялись во время прогулки к горе Ямантау на снегоходах. Спасатели обнаружили любителей зимних развлечений в охотничьем домике.