В Башкирии трое туристов отправились в горы на снегоходах и пропали

Туристы поехали в горы на снегоходах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белорецком районе Башкирии трое туристов перестали выходить на связь после того как отправились на снегоходах на гору Ямантау. Об этом сообщило региональное МЧС.

Мужчины, жители города Межгорья поехали на гору ранним утром 7 февраля. К ночи они так и не вернулись, а их мобильные телефоны стали не доступны. На поиски группы туристов были вызваны спасатели.

– К предполагаемому месту нахождения направились 5 местных жителей, на 5 снегоходах. Из города Белорецка выехали 5 спасателей […] на 2 автомашинах и с 2-мя снегоходами, – передали в аварийной службе.

Пропавших удалось обнаружить к трем часам ночи. Мужчины были в безопасности и сидели в охотничьем домике. В медицинской помощи они не нуждались.