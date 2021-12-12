Появилось видео момента аварии в Уфе, где погибли два человека

Фото: ГИБДД Башкирии

Момент смертельной аварии в Уфе засняла камера видеонаблюдения.

Напомним, что ночью 12 декабря в центре Уфы на пересечении улиц Мингажева и 50 лет октября произошло смертельное ДТП. По неизвестным пока причинам столкнулись ВАЗ-21099 и «Mazda 6». Машины раскидало по проезжей части, а от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Позже в сети появилось видео момента аварии. На нем отечественный автомобиль едем вдоль трамвайных путей по улице Мингажева. Водитель проезжает на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке в правую сторону автомобиля влетает иномарка, водитель которой ехал на зеленый сигнал.

Примечательно, что буквально через пару секунд на месте оказался наряд ДПС. По всей видимости, дорожные полицейские ехали прямо за ВАЗ-21099.